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Злой одессит
Злой одессит
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Контрольный выстрел в голову Су-57

3.9т

Наверное, я, как никто другой, так много писал о Су-57, о преувеличении экспертами КПД данного истребителя почти пятого поколения, о его смутных перспективах и постоянных коллизиях, о невнятном экспортном будущем, что когда в самой России заговорили о невостребованности данного самолета, я даже и не удивился.

Так, на прошлой неделе российские СМИ в едином порыве вещали со своих информационных лент о том, что член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ВПК Владимир Гутенев заявил об отсутствии массовой потребности ВКС в Су-57. Правда, Гутенев подчеркнул хорошую экспортную перспективу российского недоистребителя пятого поколения. Но, об этом поговорим чуть позже, а пока мне хотелось бы вспомнить мою статью, в которой я задавался вопросом: "Зачем российские СМИ распространяют дискредитирующую Су-57 статью"?

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Дело в том, что чуть более месяца назад, просматривая новостные тенденции в РФ, я обратил внимание на том, как настойчиво гибридные СМИ, от мелких до крупных и “подотчетных”, публиковали статью издания The National Interest, посвященную сравнению двух российских истребителей, Су-35 и Су-57.

В той статье эксперты The National Interest, в ходе сравнения двух российских истребителей, пришли к выводу, что Су-35 практически не уступает многофункциональному истребителю почти пятого поколения Су-57, а в категории цена-качество даже превосходит его!

И если мне, человеку, написавшему о Су-57 ни один десяток статей, был прекрасно известен данный факт, то от российских СМИ, которые должны были свою гордость холить и лелеять, боронить и оправдывать, такая реакция была более чем странной. Да и сами The National Interest чаще восхваляли российское оружие в своих “аналитических” статьях, причем, мало уделяя внимания достоверности приводимых фактов.

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Да, все это было странно, но сопоставив воедино такие факты, как отказ Индии от сотрудничества с РФ по проекту FGFA, который должен был обеспечить инвестициями (от $4 до $6 млрд) дальнейшее развитие Су-57и экспортными заказами, я пришел к выводу, что РФ решила отказаться от дальнейшей работы над сырым истребителем поколения 4+++. И тогда же я написал: “нарратив же Су-57 хорош, но Су-35 ничуть не хуже, но дешевле, скоро будет нас радовать все чаще и чаще со страниц гибридных площадок”. Так и произошло – Су-57 ушел на покой.

Что же до экспорта данных истребителей, то не думаю, что покупатель на них найдется, ведь и вправду, зачем покупать сырой и недоработанный летательный аппарат, предыдущее поколение которого, Су-35, ничуть не хуже?

Таким образом, на упокоение ПАК ФА Т-50, он же Су-57, по моим меркам ушло ни много ни мало, а три года. Ведь именно три года назад было объявлено о начале завершающего этапа испытаний ПАК ФА Т-50, который, похоже, так никогда и не завершится. А в апреле 2018 года этому истребителю был поставлен мат, о чем я писал в статье "Контрольный выстрел в голову Су-57".

Аминь!

P.S. Интересно, кто теперь в череде “заморозок” будет следующим? Т-14 “Армата”? Учитывая ее “минусы” - очень даже может быть!

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Злой одесситЗлой одессит
Место
Россия
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Ker Secre
Ker Secre
із недоімперії за останні роки виїхали майже всі євреї, Україна і інші республіки відкололися і що залишилося? в сенсі мізків. Дурні та дороги - це карма рашки. А зараз Захід перекрив можливості красти технічні новації і ідеї як це люблять скрепоносці.
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