Конкурент Лукашенко, которого сняли с выборов, приехал в Киев

Бывший претендент на пост президента Беларуси, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы и теперь пребывает в Киеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, не уточнив, что того привело именно в украинскую столицу. Его слова цитирует "Интерфакс-Запад".

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", – сказал он.

Отмечается что примерно неделю назад Цепкало покинул территорию Беларуси и находился в Москве вместе с детьми. Тогда как его жена Вероника осталась в Беларуси.

Примечательно, что причиной выезда из страны политик назвал свой возможный арест. По словам Цепкало, об этом его предупредили друзья в правоохранительных органах – МВД и КГБ Беларуси.

Стоит напомнить, что 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. Спустя два дня претендент на пост президента подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации его кандидатом, при этом заявил, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". В результате Верховный суд жалобу отклонил, а позже политик покинул страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько считает, что в случае победы на выборах 9 августа глава Беларуси Александр Лукашенко впервые не будет иметь легитимности внутри страны.