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4 декабря • обновлено в 06:13
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Конгресс США принял победную для Украины резолюцию по России и G7

1.6т
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Палата представителей Конгресса США официально призвала не возвращать Россию в G7.

В частности, 3 декабря была принята соответствующая резолюция, сообщается на сайте нижней палаты парламента США. За документ проголосовали 339 конгрессменов, против 71.

В нем присутствует призыв не возвращать Россию в "Большую семерку" до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и свои нападения на демократические государства во всем мире.

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"Большая семерка"

"Большая семерка"

Скриншот с видео

Результаты голосования

Результаты голосования

"Когда Россию после ее агрессивных действий в Украине исключили в 2014 году из "группы восьми", оставшиеся семь стран согласовали ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы России разрешили участвовать в будущих саммитах. Россия не выполнила ни одного из этих условий и стала проявлять еще большую агрессию в Украине и подрывать демократию в других странах, включая США", –заявил автор резолюции конгрессмен Альбио Сайрес.

Напомним, что очередной саммит "Большой семерки" пройдет 10-12 июня 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Белом доме заявляли, что президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Саммит G7
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Конгресс США
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Комментарии
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Белый господин
Белый господин
Я два квартала бежала за вами сказать, как вы мне неинтересны...
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Сами придумали перемогу, сами и отпраздновали
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Mega Death
Mega Death
Над этой беспомощной семеркой разве что а открытую не ржут)) Если бы Россия осталась в семёрки , не было бы Крыма, Сирии , турецкого и северного потока. Без семёрки, Россия разрушила проблемы Мадуро в Венесуэле . Зачем России эта семерка если все вопросы можно решать в диалоге с каждой страной отдельно))
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