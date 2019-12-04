Конгресс США принял победную для Украины резолюцию по России и G7

Палата представителей Конгресса США официально призвала не возвращать Россию в G7.

В частности, 3 декабря была принята соответствующая резолюция, сообщается на сайте нижней палаты парламента США. За документ проголосовали 339 конгрессменов, против – 71.

В нем присутствует призыв не возвращать Россию в "Большую семерку" до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и свои нападения на демократические государства во всем мире.

"Большая семерка" Скриншот с видео

Результаты голосования

"Когда Россию после ее агрессивных действий в Украине исключили в 2014 году из "группы восьми", оставшиеся семь стран согласовали ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы России разрешили участвовать в будущих саммитах. Россия не выполнила ни одного из этих условий и стала проявлять еще большую агрессию в Украине и подрывать демократию в других странах, включая США", –заявил автор резолюции конгрессмен Альбио Сайрес.

Напомним, что очередной саммит "Большой семерки" пройдет 10-12 июня 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Белом доме заявляли, что президент США Дональд Трамп может пригласить главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 как отдельного гостя, а вскоре вернуть Москву в "Большую восьмерку".

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