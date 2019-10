"Конец света!" В сети устроили панику из-за смертоносного тайфуна в Японии

В сети запустили хештег "молюсь за Японию" (#PrayForJapan) из-за приближения к берегам страны разрушительного тайфуна "Хагибис".

Только в социальной сети Twitter за последние сутки было опубликовано сотни подобных постов. Из-за стихии подняли панику, называя ее "концом света".

Многие пользователи сети делятся фото и видео последствий сверхсильного урагана и поддерживают пострадавших жителей (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Тайфун Хагибис

При этом некоторые снимки, которые выдаются за "Хагибис", являются фейковыми.

"Представьте себе, что эти старые изображения размещены сотни тысяч раз, пока ваши близкие беспокоятся о вас, или, что еще хуже, вы там, и вы волнуетесь из-за того, что не грядет. Серьезно, просто перестаньте репостить их", – призвал пользователь с ником Vin Hill, показав некоторые из фейков.

#PrayForJapan Imagine seeing these old images reposted hundreds of thousands of times while you have loved ones worried about you, or worse, you're there and you're freaking out at what isnt coming. Seriously, just stop reposting them. pic.twitter.com/bwyR2LiXD3 — Vin Hill (@HillfortGames) October 12, 2019

Отметим, тайфун "Хагибис", которому в Японии присвоили порядковый номер 19, движется на архипелаг с юго-востока.

Horrible Typhoon Hagibis hits Japan Worst strom ever #PrayForJapan pic.twitter.com/7NLAfr4uUL — evladıma miras bu sevda (@EvladBu) October 12, 2019

Sending my prayers to everyone in Japan. May everyone be safe from this typhoon. #PrayForJapan pic.twitter.com/AF2qe335qI — Hijab Fatima ( فاطمہ وانی) (@imFatimaWani) October 12, 2019

RT ArletteM11: Please everyone stay safe in Japan 🇯🇵 I will be praying 🙏 for the people’s safety 🥺🥺🤧🙏❤️ #PrayForJapanpic.twitter.com/WhfxZoippQ — manadhoolive (@manadhoolive) October 12, 2019

#PrayForJapan

Pray for Japan, there a big disaster coming from Japan. pic.twitter.com/yMjZ6U87Sk — micmic (@micyaas2) October 12, 2019

Напомним, из-за удара стихии 12 октября в Японии погиб один человек, еще пятеро ранены. Власти рекомендовали эвакуироваться около 9 млн человек.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, в западной части Японии в результате мощного тайфуна "Кроса" погиб один человек, еще не менее 50 получили травмы.

