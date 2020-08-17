Команда Тихановской призвала нанести "экономический ущерб" Лукашенко. Видео

Команда лидера оппозиции в Беларуси Светланы Тихановской призвала к забастовке, чтобы доказать президенту Александру Лукашенко, что "возврата назад не будет".

С таким обращением выступила руководитель штаба Мария Мороз, заявив, что для нынешней власти "понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба".

"Для того, чтобы жить в своих дворцах и миллионных коттеджах, им нужны деньги. Для того, чтобы свозить на провластный митинг людей из райцентра, им нужны деньги. Для того, чтобы оплачивать ОМОН, им нужны деньги. В конце концов, мы должны показать им, что не будем оплачивать все это из своего кармана", – заявила Мороз.

Она призвала работникам предприятий выбирать своих представителей и обращаться в координационный совет команды оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тихановская заявила, что намерена создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. Накануне в ее штабе заявили о готовности к переговорам об уходе Лукашенка с поста президента страны.

Также Тихановская намерена объявить себя новым президентом государства, хотя сам Лукашенко заявил, что выборы состоялись и пригрозил, что белорусы будут "стоять на коленях", если "потеряют" его.

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