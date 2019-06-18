Колония отменяется: у Манафорта появился высокопоставленный защитник

Бывший председатель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт не будет переведен в тюрьму на острове Райкерс.

На прошлой неделе прокуроры Манхэттена были удивлены, получив письмо от второго по величине сотрудника правоохранительных органов в стране с запросом по делу Манафорта, пишет The New York Times.

"В письме Джеффри А. Розена, нового главного заместителя генерального прокурора Уильяма П. Барра, указывалось, что он следит за тем, где будет находиться мистер Манафорт в Нью-Йорке. А затем, в понедельник, сотрудники федеральных тюрем заявили прокуратуре округа Манхэттен, что 70-летний мистер Манафорт не пойдет в Райкерс", - пишет СМИ.

Пол Манафорт The New York Times

Вместо этого Манафорт будет ждать своего судебного разбирательства в федеральном изоляторе на Манхэттене или в федеральной тюрьме Пенсильвании.

Высокопоставленный чиновник Министерства юстиции сказал, что министерство считает, что обращение с Манафортом было уместным, но несколько бывших и нынешних прокуроров считают, что решение было весьма необычным. Большинство федеральных заключенных, которым предъявлены обвинения в штате, содержатся на острове Райкерс.

Остров Райкерс NBC New York​​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, Манафорта собирались отправить на остров Райкерс - самую крупную колонию в мире, где он должен был содержаться в одиночной камере для "собственной безопасности". Его перевод планировали на 6 июня.

Сейчас 70-летний Манафорт находится в тюрьме строгого режима в штате Пенсильвания. куда его перевели в середине апреля из тюрьмы в Александрии, (штат Вирджиния).

Напомним, 13 марта бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине.

Расследование Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба главы государства Дональда Трампа с Россией.

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