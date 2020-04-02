Количество смертей от коронавируса во всем мире превысило 50 тысяч

Во всем мире от коронавируса уже умерли уже более 50 тысяч человек, а количество заболевших вот-вот достигнет миллиона.

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По данным на 19:50, скончались 50 395 человек. Заражены 986 315, вылечились 206 372.

Больше всего летальных случаев по-прежнему в Италии – 13 915 (+760 за сутки). Общее количество заболевших составляет 115 242 человек (+4 668 за сутки), из которых вылечились 18 278.

worldometers.info

Второе место по смертям остается за Испанией – 10 003 (+616 за сутки). Заболели 110 238 (+6 120 за сутки), вылечились 26 743.

По количеству заболевших лидируют США – 228 674 (+13 671 новых случаев). Умерли в стране 5 369 (+267 за сутки), вылечились 10 280.

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ближайшее время количество летальных случаев увеличится до 50 тысяч.

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