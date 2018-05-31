УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Кого волнует мнение Маньки Захаровой?

10т

Господа, я не совсем понимаю ваше уныние, по поводу того, что Бабченко не убили, а сделали спец операцию подобную. Типа, вот теперь русская пропаганда раструбит, что всё ложь. Пардон за мой язык, но я х*р положил на то, что они говорят. Кого волнует мнение Маньки Захаровой или такого мудака как Лавров? Не хотят верить, хотят говорить, что это пропаганда - их доверие и их слова, это последнее в этой жизни, что меня и вас должно волновать. Это лживая, мерзопакостная страна уродов и мудаков. Для них это всё и говорится. И если сожалеть, что они вот теперь не верят, потому что его не на самом деле убили - блин, да, давайте, чтобы Захарова и всё это быдло из России поверило, на самом деле его убьём, а то не дай бог, они начнут пропаганду толкать и обесценят чей то подвиг.

Новости
Я пока еще живой, не дождутся!

Вы себя вообще слушаете хоть раз в жизни? И метать бисер перед совковыми твдрочерами на Путина, это себя не уважать. Рассуждаете как совки. Человека спасли - ЭТО ГЛАВНОЕ. А то, что меня обманули на день, другой - я прощаю, так как ничего нет выше человеческой жизни, которую таким образом спасли.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Мария ЗахароваСергей Лавров
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
4
Смешно
29
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В РФ никто про Бабченко не помнит, и валить его никто не собирался. Он никому не нужен. СБУ сама себе только рекламу делает
Ответить
0
2
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Да не только тебя обманули, тупой ты скот. Фся усраина полдня рыдала по плешивому журнализду. И на Западе повелись на этот тупой разводняк, а вот их то мнение о вас, которые наипали тамошних пейсателей и политиков тебя, шавка ты пиндосовская ох как волнует. Потому что ты нерабыдло а они твои хозяева. И подставились вы хохложопые перед ними неслабо.
Ответить
0
2
Морисян Евгений
Морисян Евгений
"Кого волнует мнение Маньки Захаровой или такого мудака как Лавров" . А кого волнует мнение какого-то дурака Флинта? Только его самого и ОбоСреватель для нагнетания страстей.
Ответить
0
2

Наши блоги