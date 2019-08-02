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КНДР в третий раз за неделю запустила ракеты: что происходит

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КНДР третий раз за эту неделю запустила неустановленные ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи. Они утверждают, что снаряды были выпущены из провинции Хамгьон-Юг в сторону Японского моря.

Кроме того, двое американских чиновников подтвердили новый запуск ракет Северной Кореей.

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Запуск ракеты

Запуск ракеты

"КП"

В Белом Доме уверены, что эти испытания не представляют угрозы для США. Этой позиции якобы придерживается и глава государства Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе побережья Японского моря в среду, 31 июля, были запущены новые баллистические ракеты КНДР малого радиуса действия.

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Персона
Дональд Трамп
Место
Северная Корея
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даже КНДР в состоянии выпускать хоть какие-то ракеты. Только нерабы, ничего не делают и с гордо поднятой головой, идут просить милостыню.
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