КНДР в третий раз за неделю запустила ракеты: что происходит

КНДР третий раз за эту неделю запустила неустановленные ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи. Они утверждают, что снаряды были выпущены из провинции Хамгьон-Юг в сторону Японского моря.

Кроме того, двое американских чиновников подтвердили новый запуск ракет Северной Кореей.

Запуск ракеты "КП"

В Белом Доме уверены, что эти испытания не представляют угрозы для США. Этой позиции якобы придерживается и глава государства Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе побережья Японского моря в среду, 31 июля, были запущены новые баллистические ракеты КНДР малого радиуса действия.

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