КНДР тайком запустила ракеты, вызвав мощное землетрясение

Северная Корея в понедельник, 2 марта, впервые в 2020 году запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.

Об этом сообщает агентство Yonhap. Подобные испытания КНДР вновь прошли вопреки резолюции Совета безопасности ООН.

По данным южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов (JCS), Пхеньян произвел пуски из района города Вонсан."Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и поддерживают боеготовность", – отметили в JCS.

КНДР тайком запустила ракеты, вызвав землетрясение Главком

При этом в сети сообщили, что в Северной Корее зафиксировали землетрясение магнитудой 4.8, которое, вероятно, было вызвано запуском ракет.

Отметим, в 2019 году КНДР провела запуски ракет 13 раз. Как правило, северокорейские военные испытывали баллистические ракеты – запуски обычно проводились по два снаряда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что не будет следовать добровольному мораторию на испытания ядерных ракет, и пригрозил миру "новым стратегическим оружием".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!