Мы специально перестали публиковать ситуацию с вирусом, поскольку ВОЗ вроде проснулась и ввела режим глобальной ЧС, а дальше вроде бы все должно было работать в автоматическом режиме. Но это мы так думали. Наверняка примерно также думали и другие нормальные люди, но ВОЗ продолжает удивлять.

Вот, что пишут СМИ о текущей позиции ВОЗ на озвученной на заседании его исполнительного комитета:

"Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес, выступая в Женеве, вновь заявил, что запреты на поездки не нужны. Нет оснований для мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле. Мы призываем все страны выполнять решения, основанные на фактах и последовательные".

Это примерно совпадает с мнением царя китайского, товарища Си Цзиньпина. Он заявил, что США излишне драматизируют ситуацию и своими ограничениями полетов в Китай и эвакуацией граждан, провоцируют необоснованную панику, которая отрицательно влияет на ситуацию в Китае. Он обиженно заметил, что такая развитая страна как США, вместо паники, могла бы направить больше помощи для спасения граждан КНР, которые между прочим, строят третий авианосец и хвастаются ракетами, способными потопить американские авианосцы. В общем – он действует как правоверный коммунист.

Но зная, как коммунистические цари ценят жизни своих подданных, можно легко вычислить логику заявлений товарища Си. С одной стороны, он говорит о том, что американцам особенно нечего бояться, ибо мрет не слишком уж и много народу. А по масштабам Китая и вовсе плевое их количество, а с другой – рассказывает о недостаточной помощи собственным гражданам.

Но на самом деле, Си волнует не это, а то, что в первый день после праздничных каникул, котировки акций китайских компаний на ведущей бирже SSEC Шанхай, рухнули почти на 8% за один день.

Вот именно это его беспокоит больше всего, а не покойники в Ухане.

А на самом деле, ситуация выглядит примерно так. Смертельных случаев, несмотря на активные меры правительства, на сегодня – 361 человек, а подтвержденных случаев заражения – 17 205 человек. Расширилась и география заболевания. Вирус уже обнаружен у граждан в 23 странах и там инфицированных как минимум 151 человек. И это лишь потому, что большинство стран прекратили регулярное сообщение с Китаем и полностью запретили любое сообщение с Уханем.

И вот на этом фоне, руководство ВОЗ делает круглые глаза и как бы спрашивает: "А почему вы ввели запрет на полеты в Китай? Он вам что, не нравится?" И при этом – тоже обеспечивает позицию США, которая ввела жесткий карантин на сообщение с Китаем.

На фоне такой реакции, нам все больше кажется, что нынешняя ВОЗ – одна из форм оружия массового поражения – биологического оружия. Трудно себе представить, что могло бы случиться, если бы началась эпидемия более серьезного заболевания, вызванного еще более активным вирусом. ВОЗ сделает все возможное, чтобы вирус распространился не только внутри региона, а по всему миру. По крайней мере, сейчас она делает именно это.

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