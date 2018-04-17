Китай получил новое "смертельное оружие"

Китай принял на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности DF-26 с максимальной дальностью 3000-4000 км.

Данные ракеты могут нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки и способны поражать как цели на суше, так и крупные морские цели, передает China Military.

Получила оружие Народно-освободительная армия Китая.

"Она может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара, а также точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям", - говорится в сообщении.

При этом СМИ Китая назвали ракету "смертельным оружием".

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что Украина начала испытания мощнейшего оружия