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Олег Шарп
Олег Шарп
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Кишка у них на нас тонка - перетопчутся

3.9т

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ В ТУМАННОМ ХЕЛЬСИНКИ - ЕЁ И НЕ СЛУЧИЛОСЬ.

Краем глаза посмотрел пресс-конференцию Трампа и Путина - смотреть внимательно было противно.) Впечатления "с колёс":

ПУТИН

* Путин - ч(м)удак. Врёт на голубом глазу обо всём сразу - в частности, клянётся, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

NB. Он также клялся, что в Крыму нет зелёных человечков, а на Донбассе - российских войск. Дьявол может клясться в чём угодно - от этого он не перестаёт быть дьяволом.

* Путин: "Нам необходимо наладить диалог по вопросам стратегической стабильности".

NB. Сразу вспомнился Будапештский меморандум и российско-украинский договор о дружбе. Пока существует нынешняя Россия, никакой стабильности быть не может. Априори.

Новости
Трампа просто перекосило, а Путин откровенно "завис"

* Путин: "Транзит газа через Украину будет продлён, если хозяйствующие субъекты сумеют договориться в Стокгольме."

NB. Перевожу: "Мы оставим Украине крохи нашего транзита, если Киев отзовёт из суда свои иски и простит нам $2,6 млрд". Моё мнение: не идти ни на какие уступки, бороться в судах до последнего, ибо в двухсторонних переговорах Кремль всё равно обманет.

* Путин: "У нас с Трампом остаются противоположные мнения по Крыму."

NB. А это нормальный знак - сколько бы Дони ни мутил в своём твиттере, его окружение вправило ему мозги перед встречей тет-а-тет. Хотя я допускаю такие слова: "Понимаешь, Володья, я бы отдал тебе Крым за поддержку на следующих выборах, но ведь меня за это с дерьмом смешают по возвращении домой. Прости, не могу."

Новости
Украину опять обменяли на Сирию

ТРАМП

* Трамп тоже ч(м)удак. Насколько он по-хамски вёл себя на саммите НАТО, настолько он кротко выглядел в паре с ботоксным карликом. Здесь однозначно что-то личное.

* Трамп: "Нам с Россией надо искать точки соприкосновения по всем мировым вопросам".

NB. Дональд, Путин такую точку уже нашёл - это твоя самовлюблённость, на которой он играет как на виолончели.

* Потом Трамп говорил много и туманно. Если коротко, то: "Раньше все были лузеры, и только я-я-я-бла-бла-бла..."

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ:

* Цель Путина - поделить мир на двоих с Трампом. Цель Трампа - набрать побольше "миротворческих" баллов перед выборами. Первое не удастся, ибо США, в отличие от России, не авторитарное государство - Сенат, Конгресс, партия, общественность и СМИ быстренько выставят предохранительные рогатины. На второе нам пофиг - пусть русские обольщаются, если это им нравится.

Новости
Позор Америки: Трамп и Путин вдвоем атакуют американские спецслужбы

* Украину на пресс-конференции почти не упоминали. Это хорошо, ибо было видно, что оба выступающих хотели преподнести только те моменты, по которым им удалось найти хоть какие-то компромиссы. Надеюсь, по нашей стране этого не получилось. И здесь свою роль сыграли доклады Волкера, Помпео и ЦРУ.

* Эти два самовлюблённых "мачо" достойны друг друга - малоприятная парочка. Уверен, американцы заслуживают лучшего лидера, а вот россияне, думаю, уже обречены.

* Повторю заголовок: ничто не предвещало беды в туманном Хельсинки - её и не случилось. По-крайней мере, для Украины. Эту фразу я не произнёс бы ещё три года назад, а сейчас скажу: "Кишка у них на нас тонка - перетопчутся."

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Олег ШарпОлег Шарп
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Владимир ПутинДональд Трамп
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Источник:Facebook Олега Шарпа
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sHarK
sHarK
Конечно, перетопчемся! С Крымом и Донбассом, Азовским морем... Ну может еще что по-мелочи... ну и что бы вам не скучно было - транзит упадет, а вместе с ним и нормальная работа ГТС для все окраины... но мы перетопчемся ;))))) Вот вам боюсь не сладко придется - ну так то же уже ваши проблемы?
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Евгений
Евгений
sHarK, ты про Китай забыл хотя бы для начала...)) А Крым, Донбасс и Азовское море...сколько уже у тебя и таких как ты путин и ко денег из карманы вытащили на их содержание, а, да и..впрочем ты из раша-тв уже все знаешь, кстати, напрасно вы дразните Америку и ЕС: рано или поздно у них терпение и тоталитаризм касательно ваших игр в войнушки против "фашистов" (ибо смотрю в России у большинства людей в голове больше ничего нет) закончатся и тогда "перетаптываться" придется вам.
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Шуберт Миша
Шуберт Миша
Сохар и Бродский, заблокируйте комментарии кацапских троллей на сайте!
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