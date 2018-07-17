НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ В ТУМАННОМ ХЕЛЬСИНКИ - ЕЁ И НЕ СЛУЧИЛОСЬ.

Краем глаза посмотрел пресс-конференцию Трампа и Путина - смотреть внимательно было противно.) Впечатления "с колёс":

ПУТИН

* Путин - ч(м)удак. Врёт на голубом глазу обо всём сразу - в частности, клянётся, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

NB. Он также клялся, что в Крыму нет зелёных человечков, а на Донбассе - российских войск. Дьявол может клясться в чём угодно - от этого он не перестаёт быть дьяволом.

* Путин: "Нам необходимо наладить диалог по вопросам стратегической стабильности".

NB. Сразу вспомнился Будапештский меморандум и российско-украинский договор о дружбе. Пока существует нынешняя Россия, никакой стабильности быть не может. Априори.

* Путин: "Транзит газа через Украину будет продлён, если хозяйствующие субъекты сумеют договориться в Стокгольме."

NB. Перевожу: "Мы оставим Украине крохи нашего транзита, если Киев отзовёт из суда свои иски и простит нам $2,6 млрд". Моё мнение: не идти ни на какие уступки, бороться в судах до последнего, ибо в двухсторонних переговорах Кремль всё равно обманет.

* Путин: "У нас с Трампом остаются противоположные мнения по Крыму."

NB. А это нормальный знак - сколько бы Дони ни мутил в своём твиттере, его окружение вправило ему мозги перед встречей тет-а-тет. Хотя я допускаю такие слова: "Понимаешь, Володья, я бы отдал тебе Крым за поддержку на следующих выборах, но ведь меня за это с дерьмом смешают по возвращении домой. Прости, не могу."

Новости Украину опять обменяли на Сирию

ТРАМП

* Трамп тоже ч(м)удак. Насколько он по-хамски вёл себя на саммите НАТО, настолько он кротко выглядел в паре с ботоксным карликом. Здесь однозначно что-то личное.

* Трамп: "Нам с Россией надо искать точки соприкосновения по всем мировым вопросам".

NB. Дональд, Путин такую точку уже нашёл - это твоя самовлюблённость, на которой он играет как на виолончели.

* Потом Трамп говорил много и туманно. Если коротко, то: "Раньше все были лузеры, и только я-я-я-бла-бла-бла..."

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ:

* Цель Путина - поделить мир на двоих с Трампом. Цель Трампа - набрать побольше "миротворческих" баллов перед выборами. Первое не удастся, ибо США, в отличие от России, не авторитарное государство - Сенат, Конгресс, партия, общественность и СМИ быстренько выставят предохранительные рогатины. На второе нам пофиг - пусть русские обольщаются, если это им нравится.

* Украину на пресс-конференции почти не упоминали. Это хорошо, ибо было видно, что оба выступающих хотели преподнести только те моменты, по которым им удалось найти хоть какие-то компромиссы. Надеюсь, по нашей стране этого не получилось. И здесь свою роль сыграли доклады Волкера, Помпео и ЦРУ.

* Эти два самовлюблённых "мачо" достойны друг друга - малоприятная парочка. Уверен, американцы заслуживают лучшего лидера, а вот россияне, думаю, уже обречены.

* Повторю заголовок: ничто не предвещало беды в туманном Хельсинки - её и не случилось. По-крайней мере, для Украины. Эту фразу я не произнёс бы ещё три года назад, а сейчас скажу: "Кишка у них на нас тонка - перетопчутся."