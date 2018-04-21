Ким Чен Ын "взорвал" мир: появилась реакция на историческое решение

США, Китай, Южная Корея и Япония уже отреагировали на решение лидера КНДР Ким Чен Ына прекратить испытания ядерного оружия.
Так, президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что это - "хорошая новость".
"Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира - большой прогресс! С нетерпением ждем нашего cаммита", - написал он.
A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.
Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all!
North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.
Министерство иностранных дел Китая также приветствуют заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.
"Такое решение КНДР позволит шаг за шагом улучшать ситуацию на Корейском полуострове, - заявил официальный представитель ведомства Лу Кан. - Это обеспечит денуклеаризацию полуострова, окажет содействие урегулированию существующих противоречий мирным путем".
Глава МИД Японии Таро Коно считает, что КНДР должна провести полную денуклеаризацию до 2020 года, процесс должен быть необратимым и контролируемым.
Он выразил опасение, что КНДР может опять вернуться к ядерным испытания в случае промедления в данном вопросе.
В то же время официальный Сеул заявил, что решение КНДР остановить ядерные и ракетные испытания является прогрессом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова.
"Это создает благоприятную атмосферу успешного проведения межкорейского саммита и саммита Севера и США", - сказано в сообщении администрации южнокорейского президента.
Как сообщал "Обозреватель", также стало известно, что Ким Чен Ын предложил приурочить освобождение трех американских граждан к встрече с главой США Дональдом Трампом.
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