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Ким Чен Ын "взорвал" мир: появилась реакция на историческое решение

5.1тЧитать новость на украинском

США, Китай, Южная Корея и Япония уже отреагировали на решение лидера КНДР Ким Чен Ына прекратить испытания ядерного оружия.

Так, президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что это - "хорошая новость".

"Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира - большой прогресс! С нетерпением ждем нашего cаммита", - написал он.

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Министерство иностранных дел Китая также приветствуют заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

"Такое решение КНДР позволит шаг за шагом улучшать ситуацию на Корейском полуострове, - заявил официальный представитель ведомства Лу Кан. - Это обеспечит денуклеаризацию полуострова, окажет содействие урегулированию существующих противоречий мирным путем".

Глава МИД Японии Таро Коно считает, что КНДР должна провести полную денуклеаризацию до 2020 года, процесс должен быть необратимым и контролируемым.

Он выразил опасение, что КНДР может опять вернуться к ядерным испытания в случае промедления в данном вопросе.

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В то же время официальный Сеул заявил, что решение КНДР остановить ядерные и ракетные испытания является прогрессом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова.

"Это создает благоприятную атмосферу успешного проведения межкорейского саммита и саммита Севера и США", - сказано в сообщении администрации южнокорейского президента.

Как сообщал "Обозреватель", также стало известно, что Ким Чен Ын предложил приурочить освобождение трех американских граждан к встрече с главой США Дональдом Трампом.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
Северная Корея
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