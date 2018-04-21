Ким Чен Ын "взорвал" мир: появилась реакция на историческое решение

США, Китай, Южная Корея и Япония уже отреагировали на решение лидера КНДР Ким Чен Ына прекратить испытания ядерного оружия.

Так, президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что это - "хорошая новость".

"Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира - большой прогресс! С нетерпением ждем нашего cаммита", - написал он.

A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.”

Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Министерство иностранных дел Китая также приветствуют заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

"Такое решение КНДР позволит шаг за шагом улучшать ситуацию на Корейском полуострове, - заявил официальный представитель ведомства Лу Кан. - Это обеспечит денуклеаризацию полуострова, окажет содействие урегулированию существующих противоречий мирным путем".

Глава МИД Японии Таро Коно считает, что КНДР должна провести полную денуклеаризацию до 2020 года, процесс должен быть необратимым и контролируемым.

Он выразил опасение, что КНДР может опять вернуться к ядерным испытания в случае промедления в данном вопросе.

В то же время официальный Сеул заявил, что решение КНДР остановить ядерные и ракетные испытания является прогрессом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова.

"Это создает благоприятную атмосферу успешного проведения межкорейского саммита и саммита Севера и США", - сказано в сообщении администрации южнокорейского президента.

Как сообщал "Обозреватель", также стало известно, что Ким Чен Ын предложил приурочить освобождение трех американских граждан к встрече с главой США Дональдом Трампом.