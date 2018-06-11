Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын намерены обсудить "новые отношения" двух стран 12 июня в Сингапуре. Каковы интересы политиков и изменится ли что-то в Северной Корее после этого события? - Ред.

Трампу срочно нужен какой-то внешнеполитический успех. Неважно где. Он очень надеется, что докажет всем, какой он молодец и как он может заключать сделки, о чем он говорил в предвыборной кампании. Так что ему очень нужен успех.

А Северную Корею так здорово зажали санкциями, что ей тоже надо как-то из этой ситуации выбираться. Так что обозначить что-то как успех, я думаю обе стороны заинтересованы.

А вот готова ли Северная Корея реально разоружиться? Скорее всего нет. Не готова и разоружаться не будет, а будет водить американцев за нос. А Трамп, я думаю, будет и доволен тем, чтобы его за нос водили в данной ситуации. Скорее всего так. Но хотя точно вам сказать я ничего не могу, посмотрим.

Что-то когда-нибудь в КНДР, наверное, изменится, но в ближайшее время нет. Какие-то некоторые нюансы там меняться будут, но суть диктатуры меняться не будет, я думаю. Лишаться ракетно-ядерного оружия, которое они с таким трудом и с такими жертвами, усилиями построили, в обмен на непонятно что они, конечно, тоже не будут. Это маловероятно. Тем более это конвертируемый товар, его можно продавать за хорошие деньги разным богатым иностранцам.