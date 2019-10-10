Киев и Москва зашли в тупик из-за разведения сил: появились тревожные данные

Украинская и российская стороны не могут согласовать процедуру разведения сил в Петровском и Золотом на Донбассе.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением.

Отмечается, что Киев настаивает на том, что для отвода войск нужен семидневный режим прекращения огня на участках разведения. Именно поэтому процесс был сорван.

Разведение войск на Донбассе KP.UA

Однако в Москве утверждают, что такого условия нет. Якобы в решении Трехсторонней контактной группы от 1 октября не было упоминаний о семи днях тишины, которые должны предшествовать началу отвода войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перспектива проведения встречи в "нормандском формате" полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе.

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