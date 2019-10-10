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10 октября • обновлено в 13:57
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Киев и Москва зашли в тупик из-за разведения сил: появились тревожные данные

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Украинская и российская стороны не могут согласовать процедуру разведения сил в Петровском и Золотом на Донбассе.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в российских госструктурах, занимающийся украинским направлением.

Отмечается, что Киев настаивает на том, что для отвода войск нужен семидневный режим прекращения огня на участках разведения. Именно поэтому процесс был сорван.

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Разведение войск на Донбассе

Разведение войск на Донбассе

KP.UA

Однако в Москве утверждают, что такого условия нет. Якобы в решении Трехсторонней контактной группы от 1 октября не было упоминаний о семи днях тишины, которые должны предшествовать началу отвода войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перспектива проведения встречи в "нормандском формате" полностью зависит от разведения сил и средств на Донбассе.

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Место
Украина
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
А почему 7 дней тишины, а например не 6 или 8 или 80?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А причем тут...какая то Москва?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Во-первых, почему "якобы нет"? Стоит просто посмотреть решение Трехсторонки и убедиться, что нет. Во-вторых, на Украине есть слишком много вооруженных людей, которые не хотят разведения войск и даже штурмуют полицейские линии заграждения (в нормальных государствах это называется вооруженный мятеж). Им легче легкого не допустить прекращения огня.
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