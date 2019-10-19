Президент США назвал президента Италии "Моцареллой" и поделился своим гениальным самоудовлетворением по поводу того, что США имеют крепкие и даже союзнические отношения с Италией, со времен Римской империи. Эти заявления показывают, что президент США не такой уж и нарцисс, как о нем принято безосновательно судить. Он мог бы привести массу других фактов, которые могли бы сделать его речь еще более внушительной.

Например, историки обходят некоторые моменты, прямо повлиявшие на ход всемирной истории. Так, мало кто знает, что Между США и Римской Империей было заключено соглашение, которое было предшественником хорошо известного "Ленд-лиза". В связи с этим, стоит вспомнить поход карфагенского полководца Ганнибала Барки на Рим.

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Известно, что римляне ждали подхода его войск со стороны Сицилии, с юга, как это через две тысячи лет сделали американские войска. Они высадились сначала в Сицилии, а потом – в южной Италии. Но Ганнибал пошел с другой стороны. Сначала он ввел свои войска в Испанию, где именем его семьи Барки, был назван город Баркелона или как его сейчас называют – Барселона.

В Риме решили, что сам Ганнибал и его войско "залипнут" в Коста-Брава, известном своими дискотеками и ночными клубами, но не сложилось. Войска Ганнибала двинулись дальше и их не соблазнили, ни пляжи Ниццы, ни казино Монте-Карло. Так они вошли с севера Италии, вместе со своими боевыми слонами – танками тех времен.

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Так вот, когда войска Карфагена вышли на равнину и их уже ничего не могло остановить, все вдруг изменилось и Ганнибал так и не дошел до Рима, а почему? А потому, что США поставили римлянам противослонячие мины PSM-4T, которые и решили исход битвы.

Ну а морское сообщение между морским портом Остия, чуть западнее Рима и Портом Филадельфия, было установлено более двух тысяч лет назад. Итальянцы отправляли в Штаты сыр Моцарелла, в честь которого и был назван президент Италии. В ответ Штаты поставляли в Италию самолеты самых первых поколений, еще на конной тяге, жевательную резинку и джинсы.

Первая Статуя Свободы. Люксембургский сад. Париж

Фото ЛО

Конечно, были и периоды охлаждения. Например, итальянцы несколько раз поставляли в США свою Мафию и та, около тысячи лет назад, сумела украсть и перепродать во Францию Статую Свободы. Ее первый вариант был не таким масштабным, как сейчас, и теперь стоит в Люксембургском Саду города Париж. Ну и как известно, союзнические отношения между Италией и США слегка были омрачены тем, что Италия была союзником Третьего Рейха. Но как говорил известный герой древне-греческого эпоса Сизиф: "Кто без греха, пускай возьмет вот этот камешек и бросит им в меня".

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В завершении этого краткого исторического экскурса, стоит заметить, что конь Инцитат, которого император Калигула назначил сенатором, был выращен на одном из ранчо штата Техас.

Так что Дональд батькович мог бы рассказать это и не только это, что было между странами за два с лишним года дружбы и сотрудничества, но скромность не дала ему развернуться. А вы говорите: "Латвия и Литва" или кенгуру в Австрии.

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