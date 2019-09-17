"Сценарий 1991 года": Казарин уличил Россию в страхе развала

Жесткая борьба России против национальной идентичности в своих федеративных республиках, а также в странах, которые были членами СССР, связаны с ее боязнью повторить его судьбу.

Именно для этого страна-агрессор всячески пытается подавить развитие других языков на своей территории, отметил украинский журналист Павел Казарин на своей странице в Facebook.

Обсуждая эту проблему, он вспомнил недавнее самосожжение Альберта Разина. Мужчина был кандидатом философских наук, доцентом, членом Союза ученых Удмуртии. Таким отчаянным способом он решил протестовать против языковой политики Российской Федерации.

Ведь летом 2018 года Кремль отменил обязательное преподавание национальных языков в субъектах федерации. Из-за этого школьники в Удмуртии, Татарстане, Башкортостане и других восемнадцати национальных республиках теперь изучают родной язык в том же объеме, что и иностранный.

"Альберт Разин, который пожертвовал собой ради своей родины, напомнил всем о том, чем Российская Федерация не является. Она не является федерацией. Все ссылки на ее федеративное устройство, все разговоры о 21 республике в ее составе – обычная ложь. Только наследство, доставшееся России от Советского союза. То самое, от которого Кремль теперь пытается всеми силами избавиться. Возможно, не де-юре, но точно – де-факто", – пишет Казарин.

Журналист добавил, что большинство российских обывателей очень любят рассуждать о коварстве большевиков, которые якобы "подарили" Украине и другим национальным республикам собственную государственность. Кроме того, они убеждены, что благодарить за это нужно Владимира Ленина. Но на самом деле все наоборот.

Казарин напомнил, что распад Российской империи в свое время сопровождался ростом национального самосознания окрестностей, потому что профильная политика империи была дискриминационной. Так, с 1889 года мусульманин, получивший диплом юриста, мог вступить в коллегию адвокатов только после получения специального разрешения министра юстиции. А в воинских частях доля шведов, немцев, финнов, латышей, эстонцев и армян не должна была превышать 20% от общего количества офицеров. В те же годы были установлены квоты для евреев в университетах, русифицировались католические храмы Беларуси.

"Как следствие, когда имперский кляп ослаб – стали раздаваться те голоса, которые Санкт-Петербург раньше пытался заглушить. Когда большевики начали с фрагментов восстанавливать империю – эта новая реальность дала о себе знать. Им пришлось воевать не только на классовом фронте – оказалось, что центральной власти противостоят еще и национальные идентичности. Те, которые восприняли крах Российской империи как возможность для создания национальных государств", – пишет Казарин.

Однако чтобы не допустить этого, большевики пошли на "компромисс" с национальными республиками и согласились с их фактическим появлением на карте. Впрочем, даже это не спасло новую империю от развала.

Москва в руинах "Главком"

"Большевикам удалось только задержать историческую логику, но не отменить ее. 1991 снова запустил процессы, которые в 20-е годы поставили на паузу. Клей пересох – и страна начала расползаться по швам. Формальные границы стали фактическими. Усыпленные идентичности начали просыпаться. И Москва взяла из этого урок", – подчеркнул журналист.

По его словам, теперь Кремль последовательно выхолащивает из федеративной идеи всякий смысл. И отмена обязательного изучения родного языка в школах национальных республик выглядит как окончательное решение национального вопроса.

"Москва воспринимает это как предохранитель на пути к повторению сценария 1991 года. Если нет национальных идентичностей, то не будет и запроса на самостоятельную государственность. В своей внутренней политике Кремль повторяет все то, что пытается навязывать соседям во внешней. Любые разговоры о защите русскоязычности – это только шаг к поглощению", – отметил Казарин.

Подытоживая, он выразил уверенность в том, что единственное, что защищает Украину от судьбы Удмуртии, – это ее суверенитет, границы, армия и самосознание.

"Кому-то может показаться, что битва за идентичность уже выиграна. Но это не мешает Москве иметь другое мнение. Альберт Разин четко понимал, что язык – это один из базовых фундаментов идентичности, потеря которого угрожает ассимиляцией и растворением. 10 сентября он скончался в больнице от ожогов", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что президент России Владимир Путин задумал погрузить Украину в хаос ради воссоединения СССР. По его словам, Путин хочет, чтобы граница между Россией и Европой проходила по украино-польской границе, а не по украино-российской, и чтобы Украина продолжала выполнять роль буфера.

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