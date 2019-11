"Выполняю приказы РФ": обнародованы прямые доказательства вины России в катастрофе МН17

Международная совместная следственная группа (JIT) по делу катастрофы самолета Boeing рейса МН17 опубликовала доказательства прямого контроля террористов "ДНР" российскими кураторами летом 2014 года.

Об этом сообщил в Twitter расследователь Bellingcat Христо Грозев, подтвердив свои слова обнародованными аудиозаписями телефонных разговоров (чтобы послушать, доскролльте новость до конца).

"JIT предоставляет убедительные доказательства того, что Кремль непосредственно контролировал военные действия и поставки оружия боевикам на Донбассе в начале июля 2014 года. Это означает, что цепочка военного командования в контексте уголовной ответственности за сбитый лайнер теперь ведет к Кремлю", – отметил Грозев.

Отмечается, что JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами "ДНР" летом 2014 года. Они заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации. Показания террористов подтверждаются телефонными разговорами, которые были записаны в то время.

В частности, 3 июля 2014 года террорист "ДНР" Александр Бородай признался, что он выполняет указания российской стороны.

"Ну, у Вас далекоидущие планы, а у меня – нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы только одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все", – сказал он по телефону.

В другом разговоре, в начале июля 2014, член "ДНР" сообщает местному командиру, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу (министр обороны РФ)". По словам члена "ДНР", эти люди "выбрасывают нах*й местных полевых командиров из подразделений", а "москвичи" примут командование.

Также расследователи обнародовали разговоры Бородая с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым, которые подтверждают управление террористами со стороны Кремля. В них обещается подкрепление.

Сурков активно участвовал в назначениях внутри "ДНР", называя имена выгодных Кремлю людей.

Также несколько бывших террористов сообщили JIT, что российская служба безопасности ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в повседневное управление "ДНР". Один из свидетелей заявил, что лидеры "ДНР" регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ.

Кроме того, свидетельские показания указывают на то, что самопровозглашенное правительство "ДНР" финансировалось российскими "доброжелателями". По словам высокопоставленного члена "ДНР", почти весь бюджет "республики" был профинансирован за счет российских средств.

Таким образом, в JIT считают полученные доказательства подтверждением вины России, которая действовала руками "ДНР", в катастрофе МН17.

Explosive new statement just released by the Joint Investigation Team prosecuting the MH17 downing. In short: JIT provides hard evidence that Kremlin directly controlled military activities and weapons supply to Donbass militants in early July 2014.