Каталась на санках: в США из-за "циклона-бомбы" погибла 9-летняя девочка

Из-за "циклона-бомбы" в Вирджинии погибла 9-летняя девочка, а в Бостоне образовались ледяные реки, в которых замерзли автомобили.
Об этом передает Daily Mail.
Отмечается, что циклон унес жизни почти двух десятков американцев. Так, в Вирджинии девятилетняя девочка, которая каталась на санках во время посещения родственников, была убита пикапом.
Также в Вирджинии 75-летний мужчина был убит снегоочистителем, очищающим парковку от снега.
В Бостоне машины массово застряли в ледяных реках. Некоторые владельцы автомобилей пытались подготовиться к шторму, подняв свои стеклоочистители, чтобы они не были захоронены под снегом и заморожены. Но вряд ли они ожидали, что машины пострадают от наводнения.
Twitter @Adam28691
Twitter @Adam28691
Twitter @Adam28691
Около шестидесяти автомобилей были повреждены после того, как приливы затопили автостоянку средней школы в Глостере.
АР
АР
АР
Кроме того, из-за погоды около 20 жителей эвакуировали из их домов.
Weather
Как сообщал "Обозреватель", в США аномальные холода привели к массовому "игуанопаду".