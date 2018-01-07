Каталась на санках: в США из-за "циклона-бомбы" погибла 9-летняя девочка

Из-за "циклона-бомбы" в Вирджинии погибла 9-летняя девочка, а в Бостоне образовались ледяные реки, в которых замерзли автомобили.

Об этом передает Daily Mail.

Отмечается, что циклон унес жизни почти двух десятков американцев. Так, в Вирджинии девятилетняя девочка, которая каталась на санках во время посещения родственников, была убита пикапом.

Также в Вирджинии 75-летний мужчина был убит снегоочистителем, очищающим парковку от снега.

В Бостоне машины массово застряли в ледяных реках. Некоторые владельцы автомобилей пытались подготовиться к шторму, подняв свои стеклоочистители, чтобы они не были захоронены под снегом и заморожены. Но вряд ли они ожидали, что машины пострадают от наводнения.

Twitter @Adam28691

Twitter @Adam28691

Twitter @Adam28691

Около шестидесяти автомобилей были повреждены после того, как приливы затопили автостоянку средней школы в Глостере.

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Кроме того, из-за погоды около 20 жителей эвакуировали из их домов.

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Как сообщал "Обозреватель", в США аномальные холода привели к массовому "игуанопаду".