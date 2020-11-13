Остановили транспорт, закрыли магазины: украинцы из Китая рассказали об эффекте локдауна

В Китае сейчас тихая и спокойная жизнь, карантина нет, люди ходят без масок, но страна закрыта для туризма и иностранцев.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL "Пример для Украины: как жесткий карантин спас Китай от коронавируса и вернул спокойную жизнь". По официальной статистике, за последние сутки в Китае зарегистрировали всего лишь 8 случаев заболевания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Никаких вспышек коронавируса больше нет, но страна закрыта. Не думаю, что власть что-то скрывает. Это невозможно. Тут много иностранных консульств и посольств, поэтому китайцы не смогли бы скрыть данные. Тем более, тут живет много иностранцев, которые тоже рассказали бы о вспышках, если бы они были", – уточнила украинка Юлия Лысенко, которая живет в городе Фошань, провинция Гуандун.

По словам украинцев, которые живут в Китае, маску можно надевать только по желанию, никто никого не заставляет. Карантина там нет месяца 3-4. Чтобы справиться с эпидемией, власти ввели жесткий карантин, закрыли все магазины, транспорт. Ухань также был закрыт на въезд и выезд, были разобщены между собой все социальные группы. Люди сидели по своим домам. При этом медики по всей стране следили за их состоянием здоровья, раздавались бесплатные защитные маски и средства для дезинфекции.

"Весной, когда начали постепенно ослаблять карантин, было выпущено специальное приложение – health care. При перемещении с одного города в другой оно считывает геолокацию и отслеживает весь путь человека. Если на протяжении дороги он находился в районе с выявленными случаями коронавируса, приходит сообщение о возможном заражении", – уточнил украинец Влад Бруклин.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские волонтеры и врачи не скрывают: койко-мест для госпитализации практически нет, больницы забиты на 100%, а с кислородом, который жизненно необходим пациентам с коронавирусом, в столице сложилась просто катастрофическая ситуация.