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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Капитуляция неизбежна

30.3т

Готовность Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности демонстрирует, что американский президент готов действовать в привычной - с точки зрения противостояния с невменяемым авторитарным режимом - логике гонки вооружений.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 31 год назад во время визита в Вашингтон генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и продемонстрировал готовность самого генсека и его тогдашнего американского визави Рональда Рейгана к разрядке. Но что было до этого? До этого была гонка вооружений, которую Рейган ускорил до небывалых темпов именно после того, как попытки его предшественника, Обамы ХХ века Джимми Картера, договориться с Кремлём окончились Афганистаном.

Советский Союз заглотил наживку, ВПК стал поглощать безумное количество средств, работники многочисленных "почтовых ящиков" не жаловались на занятость, петля все крепче сжималась на горле Советского Союза. Когда Горбачёв приехал в Вашингтон подписывать соглашение с Рейганом, он представлял государство-труп.

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У Путина еще меньше возможностей "адекватно" ответить на гонку вооружений, чем у кремлёвских старцев. США могут себе позволить эту гонку, Россия - нет. Он может повторить подвиг Брежнева и заглотить наживку - и это будет означать медленную, но необратимую эрозию государства, отложенную капитуляцию слабого перед сильным. И он может попытаться предотвратить гонку вооружений - но это означает капитулировать уже сейчас, убраться отовсюду, сосредоточиться на разворовывание самой России и начать новые переговоры о "разрядке" на правах младшего партнера.

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Зная Путина, практически не сомневаюсь, что он выберет первый вариант - с капитуляцией своих преемников. Российской элите капитуляция нужна уже сейчас, пока ещё можно сохранить государство. Капитуляция с Путиным или без него. Но бандиты с чекистами будут только ползать под троном, слизывать пыль с монарших ботинок и надеяться на "авось".

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Виталия Портникова
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Марченко Юра
Марченко Юра
Бандеры тоже поехали на Донбасс -ща как победим,а потом драпали и обосрались под Дебальцово ,так и будет с трампом и его армией ,потому что с россиянами Бог и правда.
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Хай живе гонка озброєнь і бочка нафти за 15 баксів!
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Файбер Моня
Файбер Моня
Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая война с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пиндосы, которые для войны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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Mezentzev Aleksandr
Mezentzev Aleksandr
Файбер Моня, придурок!читай не кацапские учебники истории,ибо там ты не найдешь и полпроцента правды!
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Файбер Моня, Неплохо бы также открыть статистические таблицы, да сравнить показатели "победившей" России и "побежденной" Европы.
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