Капитан корабля, доставившего в Бейрут взорвавшуюся селитру, каждый месяц писал Путину

Члены экипажа российского судна, конфискованный груз с которого взорвался в Бейруте, 11 месяцев жили в порту и просили о помощи даже президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью Сибирь.Реалии рассказал капитан корабля “Росус” Борис Прокошев. По его словам, в сентябре 2014 года аммиачную селитру выгрузили с арестованного судна.

Причиной задержания была неуплата владельцем судна портовых сборов. Также выяснилось, что он не платил и зарплату прошлой команде. Поэтому часть экипажа покинули корабль.

"Меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт. Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще!", – рассказал Прокошев.

В качестве ответа он получал отписку, что его обращение отправлено в МИД.

"Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали", – сказал капитан.

Позже члены экипажа сами продали топливо и наняли адвоката, подав в суд на власти Ливана.

Благодаря судебному решению россиянам разрешили покинуть Ливан.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, масштабный взрыв в столице Ливана Бейруте произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.