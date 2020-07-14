В сети появилась новая оптическая иллюзия: индийский фотограф Сароша Лодхи выложил фотографию двух зебр и предложил читателям угадать, какая зебра стоит впереди.

Фото опубликовано в Twitter. На нем две зебры стоят рядом. Одно из животных стоит впереди и смотрит в камеру. Но не понятно какое – левое или правое.

Один из комментаторов привел убедительное доказательство того, что впереди – левая зебра. Поскольку волосы между ушами, которые видно в центре фото, возвращено в левую сторону, то есть зебра, которая стоит справа, не вернуло шею.

Какая зебра впереди: новая оптическая иллюзия озадачила сотни людей в сети Twitter / saroshlodhi

Кроме того, в комментариях обратили внимание на уши животных, которые тоже выдают того, кто стоит позади.

В комментариях автор фото рассказал, что сделал снимок в прошлом году в африканском парке Масаи-Мара, но опубликовать его решил только сейчас.

Какая зебра впереди: новая оптическая иллюзия озадачила сотни людей в сети Twitter / saroshlodhi

Мысли пользователей разделились. Нашлись и те, кто предположил, что на снимке три зебры или "две зебры с одной головой и четырьмя ушами". Некоторые также предположили, что это "фотошоп" или "галлюцинация".

"Мой ответ – левая зебра. Все из-за внутренней части ушей обоих зебр. Если бы левая зебра смотрела налево или прямо, то внутреннюю часть ушей не было бы так видно", "Единого мнения нет. Это как парад. Лево-право, лево-право", "Всего три зебры. Одна слева, другая справа и еще одна в центре. Впереди морда центральной", – писали в сети.

В поддержку версии с левой зеброй пользователи также указывают на направление гривы, а также контрастность теней.

Фото получило почти 500 комментариев и около двух тысяч лайков.