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Как в Беслане: в России на развлекательном мероприятии ''захватили в заложники'' детей

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Россияне на Урале устроили "захват детей в заложники" на квесте, показав теракт в Беслане.

"Новости ада. В Екатеринбурге прошел квест с захватом детей в заложники в память о Беслане. Цель - патриотическое воспитание молодежи в духе героических традиций, когда 333 человека (из них 186 детей) были убиты российским спецназом, чтобы "кто-то" мог увеличить полномочия силовиков и укрепить свою вертикаль власти", – рассказал блогер Alex Vitauskas в Facebook.

Как сообщает местное издание 66.ru, мероприятие прошло при поддержке общественного движения "Казачий дозор", Росгвардии, Уральского фонда помощи инвалидам, организации помощи людям с расстройством аутического спектра "Дорида", МВД и других организаций.

Как в Беслане: в России на развлекательном мероприятии ''захватили в заложники'' детей
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"Показательные выступления закончились пальбой из оружия и минутой молчания — так участники почтили память погибших во время теракта", – сообщает российский сайт.

Как в Беслане: в России на развлекательном мероприятии ''захватили в заложники'' детей
Как в Беслане: в России на развлекательном мероприятии ''захватили в заложники'' детей
Как в Беслане: в России на развлекательном мероприятии ''захватили в заложники'' детей

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России затоптали детей во время массового забега.

Место
РоссияЕкатеринбург
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Васильев Александр
Васильев Александр
Фашистская лишнехромосомная духовноскрепия в действии. Что еще можно сказать про страну-террориста?
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