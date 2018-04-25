"Как у нас с Крымом": Армению предупредили о новой войне

Азербайджан может использовать кризис в Армении, чтобы вернуть под свой контроль территорию Нагорного Карабаха, потерянного в результате войны после развала СССР.

Такое предположение в эфире ObozTV сделал эксперт по международным вопросам Александр Мусиенко.

"Не нужно забывать, что есть проблема Нагорного Карабаха. Она не снята и окончательно не разрешена. Здесь может быть такая ситуация, что Азербайджан может себя проявить в этот период неопределенности. По сути, как у нас произошло с Крымом, когда был переходной период, когда власть еще четко не сформирована и произошла такая ситуация. Здесь может быть что-то подобное", - подчеркнул эксперт.

Этому может поспособствовать и Россия, если к власти в Ереване придет политик не устраивающий Кремль.

"И Россия может на этом сыграть. Они могут пойти на улучшение отношений с Азербайджаном, чтобы армян, в их понимании, поставить на место. А Россия всегда такую роль играла, они продавали оружие и Азербайджану, и Армении, чтобы они воевали между собой, когда надо. Такой механизм тоже может быть использован", - подытожил Мусиенко.

Как писал "Обозреватель", с 13 апреля в Ереване движение "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном проводило митинги, демонстрации и шествия.

В понедельник Серж Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера Армении.