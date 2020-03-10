Штрафуют за прогулки: стали известны подробности от украинцев о карантине в Италии

В некоторых регионах Италии из-за эпидемии коронавируса власти не разрешают выходить из дому без причин. За прогулку можно заплатить 300 евро.

Об этом рассказали украинки Жанна Химуля, София Барканова и Ирэна Максимишин, которые проживают в разных городах Италии, в эфире телеканала "112 Украина". В частности, такая ситуация в итальянском городе Генуя.

По словам Химули, среди итальянцев паники нет – они даже маски не всегда носят. Продукты и даже маски сейчас массово не скупают, хотя был период, когда магазины пустовали. На ценах из-за коронавируса почти не спекулируют. Однако стоимость на маски возросла в несколько раз.

В итальянских СМИ постоянно напоминают о санитарных мероприятиях и профилактике, а также просят граждан не целоваться и даже не жать друг другу руки при встрече. В автобусах перед водителями цепь с табличкой "Не приближаться", и передние двери водители не открывают.

София Барканова, которая проживает в городе Риччоне рассказывала, что там штрафов за прогулки нет, однако после 18 вечера все должны находиться дома и даже кафе, бары и магазины закрываются.

Люди в этом регионе, кроме масок, на улицу также одевают латексные перчатки. Кинотеатры, кафе, бары в основном закрыты, те, что открыты, должны не позволять людям приближаться друг к другу более чем на метр. В магазинах полки тоже переместили соответствующим образом. По ее словам, поезда, которые проходят мимо, в этом города не останавливаются – если люди хотят уехать, то должны взять разрешение в коммуне, но его получают не все.

В городе Нервиано все также работает только до 18 часов, рассказала местная жительница Ирэна Максимишин. Возможность передвижения сильно ограничена не только в ее городе, а и во всем регионе Ломбардии. По ее словам, до третьего апреля в городе не будут работать школы, дети должны проводить большинство времени дома. Мэр призвал местных подростков воздержаться от игр в футбол во дворе и попросил их гулять максимум по 2-3 в одной компании, а лучше вообще оставаться дома.

Женщина добавила, что в магазинах поставили бесплатные спиртовые дезинфекторы для рук, раньше такие были только в больницах. Маски также будут выдавать бесплатно.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта, режим карантина из-за вспышки коронавируса распространили на всю территорию Италии: массовые мероприятия запретили, передвижение между регионами ограничили.

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