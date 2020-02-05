Как президент: туркменских чиновников старше 40 лет обязали стать седыми - СМИ

Мужчин старше 40 лет, работающих на госслужбе в Лепабском регионе Туркменистана, обязали быть седыми.
Как сообщает "Радио свобода" со ссылкой на свои источники, таким образом чиновники должны стать схожи с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. С августа 2018 года глава государства появляется на публике с седыми волосами.
Портрет с седым президентом Туркменистана
"Радио свобода"
Так, по данным издания, с 1 февраля чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы. А тем, у кого сохранился естественный цвет волос, нужно подкрасить их в седину.
В январе 2019 года госучреждения Туркменистана обязали закупить новые портреты Бердымухамедова, на которых тот изображен с сединой. Ранее глава государства на официальных портретах был с черными волосами. Пока президент скрывал седину, чиновников в Лепабском регионе заставляли делать также.
Старый портрет президента Туркменистана с черными волосами
"Радио свобода"
Официальных комментариев по данному вопросу пока не поступало.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в июле 2019 года СМИ сообщили о смерти Гурбангулы Бердымухамедова. Спустя несколько дней информация была опровергнута – на телевидении показали, как глава государства активно проводит свой отпуск.
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