Как напугать Путина: россиянка назвала самую больную точку Кремля

Великобритания должна быть последовательна в своих санкциях и вместе с союзниками из ЕС и США надавить на самую больную точку России - экономику

"Тут главное, чтобы сама Британия была последовательна в своих санкциях, чтобы это все не закончилось только дипломатическим скандалом и высылкой дипломатов, а чтобы они занялись самой болезненной точкой Кремля. А самая болезненная точка Кремля – это кошелек", – заявила "Обозревателю" российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Она напомнила, что в Лондоне живут и хранят свои активы множество российских олигархов, в том числе и Роман Абрамович.

"Соответственно, если Великобритания начнет прижимать именно этих людей, а еще лучше, вместе со своими союзниками по ЕС и с США, вот это будет реальным ответом. Это единственное, что может хоть как-то напугать Кремль и заставить его изменить ситуацию", – считает Курносова.

По словам оппозиционерки, президента РФ Владимира Путина больше всего волнует экономит поэтому "если экономическая ситуация будет ухудшаться, если раскол элит наконец произойдет, это будет тем, что сможет изменить ситуацию в России".

Как ранее сообщал "Обозреватель", у коррумпированных российских бизнесменов, которые сколотили огромные состояния на хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, должны начаться серьезные проблемы с законом в Великобритании.