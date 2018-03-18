"Выборы" в России: как Путин будет устраивать шоу для самого себя

"Никаких выборов нет", - эта фраза, сказанная российским экономистом и бывшим советником президента РФ Владимира Путина Андреем Илларионовым в разговоре с "Обозревателем", как нельзя лучше характеризует отношение к тому, что происходит в России сегодня, 18 марта.

"Владимир Путин идет на новый срок. Трудно назвать это словом "избирается", так как выборов ­президента никаких и нет - сильных оппонентов Кремль до выборов не допустил, по всей административной вертикали спускаются привычные разнарядки по "обеспечению явки избирателей" и дружного голосования за действующего правителя. Из телевизора нам рассказывают про "стабильность" и "начавшийся экономический рост" - ну и, разумеется, про "небывалое геополитическое величие России", - это цитата из нашумевшего доклада оппозиционных политиков Ильи Яшина и Владимира Милова "Путин. Итоги. 2018".

К тому же, легитимность результатов предстоящих выборов президента России остается под вопросом из-за проведения голосования в аннексированном Крыму. Международное сообщество не признало аннексию Крыма и осудило агрессию России, что отражено в многочисленных резолюциях, в том числе Генеральной Ассамблеи ООН и ПАСЕ. Глава МИД Павел Климкин заявил, что все лица, привлеченные к голосованию в Крыму, попадут под санкции. Кроме того, результатов выборов не признает ни Киев, ни Евросоюз.

При этом Россия не постыдилась рассказывать о желании открыть сразу четыре избирательных участка – в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. 16 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян на территории Украины не будут пускать в посольства и консульства в украинских городах. В российском ЦИК и провластных кругах уже пожаловались на нарушение Украиной прав избирателей.

Подготовка к фальсификациям

Последние данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) говорят о том, что за Путина готовы проголосовать 69% избирателей. Возникает логичный вопрос: "Зачем тогда устраивать фальсификации?" Но они есть.

Член комиссии с правом решающего голоса, которая работает в Москве рассказала "Обозревателю", что накануне дня голосования бюджетников массово заставляли прикрепляться к другим участкам. "Скорее всего это для того, чтобы контролировать - голосовали они или нет", - рассказала преподавательница, активистка и художница Мария Антонова (имя изменено в целях безопасности комментатора - ред.).

У оппозиционера Алексея Навального, которого ЦИК РФ не допустил к участию в выборах, недавно рассказали, как власти будут устраивать "карусели", призывая людей получать отрывные талоны.

Среди интеллектуалов распространено мнение, что процесс голосования в России "не имеет никакого отношения к демократии, репрезентации и гражданскому долгу". "Все увидят просто еще одно шоу. Сейчас вас зовут в массовку этого шоу, обеспечить видимость "народа", как те несчастные люди, которых тетки с флажками гоняют стадами по останкинским коридорам из студии в студию за 500 рублей в день, которые сидят там по 12 часов без чая и туалета, хлопают по команде и нажимают бутафорские обесточенные кнопки. Ваш голос никому не нужен и неинтересен, результат шоу известен заранее, и важна только ваша тушка в кадре", - написал в своем Facebook журналист и профессор российского университета "Высшая школа экономики" Сергей Медведев.

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Выборы в России 2018. Все кандидаты

Владимир Путин - действующий президент. Хочет стать президентом в четвертый раз. Вспоминая выдвижение на третий срок, нужно отметить, что оно уже тогда противоречило Конституции РФ, но ЦИК РФ истолковал статью тем, что выдвигаться нельзя только более двух раз подряд.

Ксения Собчак - "Гражданская инициатива". Популярность в соцсетях и на ТВ не помогает завоевать электорат. Перед выдвижением Собчак встречалась с Путиным и обсуждала свое решение. По ее словам, собиралась объединить силы с Навальным, но тот отказался еще до того, как был отстранен от участия.

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Владимир Жириновский - ЛДПР. Шестой раз борется за пост президента. Скандалы и эксцентричные высказывания - стиль Жириновского. По данным опроса ВЦИОМ, за него в 2018-м году готовы проголосовать 5,9% опрошенных.

Григорий Явлинский - "Яблоко". Был популярен в 90-х, дважды участвовал в президентских выборах.

Сергей Бабурин - "Российский общенародный союз". Еще один герой 90-х. Был одним из организаторов националистических "Русских маршей" в Москве.

Павел Грудинин - КПРФ. Считает Иосифа Сталина лучшим правителем за последние 100 лет, а еще - возглавлял совхоз.

Максим Сурайкин - "Коммунисты России". Коммунисты со стажем называют эту политилу "партия-спойлер". В КПРФ уже судились с "Коммунистами России" за использование партийной символики, но проиграли.

Борис Титов - Партия роста. Семья уполномоченного президента по защите прав предпринимателей владеет заводом шампанских вин "Абрау-Дюрсо". А его фамилия упоминается в "кремлевском докладе" Минфина США.