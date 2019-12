К Филиппинам приближается тайфун-монстр "Каммури": зловещее зрелище

На Филиппинах власти эвакуируют тысячи жителей из-за приближения тайфуна "Каммури".

Эксперты считают, что тайфун может обрушиться на побережье в воскресенье вечером или в понедельник утром и принесет с собой обильные осадки, шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 170 километров в час, пишет "Интерфакс-Украина".

Власти в связи с тайфуном рассматривают вопрос об отмене или переносе Игр Юго-Восточной Азии, которые должны пройти на Филиппинах 30 ноября-11 декабря.

Typhoon #Kammuri appears to be in the process of building an eyewall. pic.twitter.com/uN94ZKJAat

In the Western Pacific, Typhoon #Kammuri has winds of 80mph, gusting to 100mph, with a pressure of 980mbars. Movement is West at 9mph. pic.twitter.com/OeE6Ch1y5x