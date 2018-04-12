Израиль разбомбил военный лагерь ХАМАС в Газе

Авиация Израиля в четверг, 11 апреля, нанесла удары по военному лагерю ХАМАС в секторе Газа.

Таким был ответ израильской армии на подрыв на пути инженерного военного автомобиля фугаса, установленного у забора безопасности под прикрытием беспорядков на границе с сектором, передает ТАСС.

В армии Израиля заявили, что считают "движение ХАМАС ответственным за все происходящее в секторе Газа", а сам ЦАХАЛ "не позволит террористической организации превратить приграничную зону у разделительного забора в зону боев".

Это уже второй удар за два дня, нанесенный израильскими военными по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса.

Как сообщал "Обозреватель", 9 апреля авиация Израиля нанесла удар по объекту террористической организации ХАМАС, который расположен в северной части сектора Газа.