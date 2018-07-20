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Израиль начал масштабную операцию в секторе Газа: все подробности

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Израильская авиация начала 20 июля масштабную бомбардировку палестинских боевиков в секторе Газа.

"Войска Армии обороны Израиля находятся в состоянии боевой готовности и будут продолжать действовать в целях обеспечения безопасности израильских гражданских лиц", – сообщает пресс-служба ведомства в Twitter. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Такие действия предпринимаются в ответ на "пограничный инцидент", за который ответственен ХАМАС. В пресс-службе отметили, что террористы будут иметь последствия за свои действия.

Спецоперация в Израиле

Javier Alexander Roa‏ / Twitter

На южном участке границы сектора Газы в направлении военнослужащих ЦАХАЛа был открыт огонь.

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"Самолеты ВВС Израиля недавно начали масштабный налет на военные цели ХАМАС по всему сектору Газа. В ответ на серьезное нападение на израильских военных армия сейчас проводит крупную атаку в различных точках", — сообщили израильские военные.

В ответ ЦАХАЛ атаковал с воздуха позиции ХАМАСа, а также по их позициям был открыт танковый огонь. По данным издания "Курсор", в результате спецоперации убиты два палестинца, еще несколько - ранены.

Спецоперация в Израиле

Javier Alexander Roa‏ / Twitter

Жителей приграничной зоны к сектору Газа предупредили, чтобы они не удалялись от мест, где можно найти убежище.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля ХАМАС выпустил по Израилю свыше ста ракет и минометных снарядов. 15 июля стороны договорились о перемирии, которое было практически сразу нарушено.

Место
Израиль
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