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Израиль мощно ударил по сектору Газа в ответ на ракеты: фото и видео жарких боев

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В ночь на субботу, 27 октября, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено не менее 16 ракет. Израильские военные в ответ нанесли мощные удары.

Так, сначала от палестинцев прилетели 14 ракет, восемь из которых были сбиты системой защиты "Железный купол". Через некоторое время по Израилю выпустили еще две ракеты, сообщает в своем Twitter Армии обороны Израиля. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Военные уже показали в сети цели, которые были поражены в результате ответных ударов по Сектору Газа.

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Израиль мощно ударил по сектору Газа в ответ на ракеты: фото и видео жарких боев

Пораженные израильскими военными цели

Раненых и разрушений пока нет, нескольким жителям Сдерота потребовалась помощь медиков — у людей шок, пишут "Новости Израиля".

Палестинцы сообщают в социальных сетях о мощном взрыве, сотрясшем Газу.

Израиль мощно ударил по сектору Газа в ответ на ракеты: фото и видео жарких боев
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Израиль мощно ударил по сектору Газа в ответ на ракеты: фото и видео жарких боев
Израиль мощно ударил по сектору Газа в ответ на ракеты: фото и видео жарких боев
Израиль мощно ударил по сектору Газа в ответ на ракеты: фото и видео жарких боев
Израиль мощно ударил по сектору Газа в ответ на ракеты: фото и видео жарких боев

Служба тыла запретила в субботу проводить массовые мероприятия в приграничных районах: в закрытых помещениях разрешены собрания численностью до 500 человек, на улице — не более 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по сектору Газа в ответ на ночную атаку города Беер-Шева.

Место
Израиль
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Какой "мощный" идиот придумывает заголовки? Это полная деградация журналистики.
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Polyanco Volodymyr
Polyanco Volodymyr
Подвесов Торсион, Певно, той , що фотки робить на аватарки.
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