Израиль мощно ударил по сектору Газа в ответ на ракеты: фото и видео жарких боев

В ночь на субботу, 27 октября, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено не менее 16 ракет. Израильские военные в ответ нанесли мощные удары.

Так, сначала от палестинцев прилетели 14 ракет, восемь из которых были сбиты системой защиты "Железный купол". Через некоторое время по Израилю выпустили еще две ракеты, сообщает в своем Twitter Армии обороны Израиля. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Военные уже показали в сети цели, которые были поражены в результате ответных ударов по Сектору Газа.

Пораженные израильскими военными цели

Раненых и разрушений пока нет, нескольким жителям Сдерота потребовалась помощь медиков — у людей шок, пишут "Новости Израиля".

Палестинцы сообщают в социальных сетях о мощном взрыве, сотрясшем Газу.

Служба тыла запретила в субботу проводить массовые мероприятия в приграничных районах: в закрытых помещениях разрешены собрания численностью до 500 человек, на улице — не более 100.

RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.

10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel, the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 октября 2018 г.

On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel. 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 октября 2018 г.

It is midnight now. But it seems that the sun was shining before its time .. It is pictures of the continuous shelling of #Gaza. And the sound of the rockets hit us with panic and fear.#GazaUnderAttack now 😭 pic.twitter.com/BNKnWMclZ2 — Mustafa D. Batnain | Gaza ✌🇵🇸 (@mustafa_batnain) 26 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по сектору Газа в ответ на ночную атаку города Беер-Шева.