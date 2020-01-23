Из-за земель Украины? В России назначили неожиданного виновника "кровной войны" с Польшей

Исторические распри между Россией и Польшей якобы начались еще со времен борьбы за украинские земли. Поэтому нынешнее обострение в отношениях обусловлено факторами, заложенными в глубоком прошлом.

Такое объяснение конфликту президента России Владимира Путина с Варшавой дал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич, пишет "Взгляд".

"Речь не идет о ненависти. Речь о конкуренции. У будущих русских и у будущих поляков в пятом–восьмом веке нашей эры оказались разные центры этнической консолидации. Один – восточнее. Этот центр нашел для себя опорные точки в виде Киева и Новгорода. Второй оказался существенно западнее и искал эту точку между Краковом, Люблином и Варшавой", – утверждает он.

Конфликт Путина с Польшей "Корреспондент"

При этом отмечается, что "в результате нескольких польских разделов Российская империя поддалась на достаточно очевидный соблазн и включила в себя этнически сугубо польские земли – от Бреста и Львова на запад".

Межевич считает, что именно это было ошибкой, потому что с тех пор в Польше Россия не могла восприниматься иначе как захватчик и агрессор.

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что Путин несправедливо записал Польшу в список стран, виновных в начале Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На своей пресс-конференции Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию". Также он выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

МИД Польши раскритиковало скандальное высказывание Путина о предыстории Второй мировой войны. В заявлении сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи".

Путин также заявил, что Польша якобы в сговоре с Гитлером развязала Вторую мировую войну.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний Путина.

В МИД Польши сказали, что готовы разъяснять российским дипломатам правду о Второй мировой войне столько времени, сколько потребуется.

Председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкийпредположил, что таким образом Путин пытается отвлечь внимание от проблем России.

В Польше после скандала с заявлениями президента России Владимира Путина решили на законодательном уровне запретить Москве толковать историю "со своей точки зрения".

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что правительство будет отстаивать правду и историческую память после скандальной речи на эту тему президента РФ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!