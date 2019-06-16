Из-за еды на $100 тысяч: суд Израиля приговорил жену Нетаньяху

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара была признана виновной в нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов

Об этом сообщает DailyMail. Сара Нетаньяху обвинялась в том, что несмотря на то, что в резиденции премьер-министра страны был штатный повар, она заказывала блюда в ресторанах за государственный счет. Ее приговорили к штрафу в размере 55 тыс. шекелей (более 15 тысяч долларов), хотя изначально обвинение требовало взыскать с нее 359 тыс. шекелей.

Между следствием и Сарой Нетаньяху было заключено соглашение о признании вины. Она признала себя виновной в мене тяжком преступлении – умышленном использовании ошибки другого человека, хотя изначально она обвинялась в мошенничестве. Часть обвинений с нее была снята из-за отсутствия доказательств того, что она знала о действиях бывшего завхоза по фальсификации счетов за еду.

Сара Нетаньяху DailyMail

Также в рамках сделки государство оставило за собой право потребовать от нее еще 175 тыс. шекелей в суде по гражданским делам.

Ранее Верховный суд Израиля отказался наложить вето на сделку, которую пытались признать слишком мягкой, а также подрывающей доверие к правовой системе. В ответе указывалось, что сделка подтвердила верховенство закона, поскольку вынудила Нетаньяху признаться в преступлении после нескольких лет категорического отрицания своей вины.

Сара Нетаньяху DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 9 июня, супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое. У нее были украинские корни.

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