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Итальянский друг Путина захотел возглавить Еврокомиссию

1.8тЧитать материал на украинском

Скандальный вице-премьер Италии, лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини раздумывает над вопросом своего возможного баллотирования на пост президента Еврокомиссии.

"Это правда, друзья из ряда европейских стран просят меня, предлагают мне это сделать", - сказал Сальвини в интервью газете Repubblica, сообщает издание Affar Italiani.

По его словам в "период маневров между Европой и мигрантами" у него не было времени и возможности оценить это предложение.

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"Но до мая еще далеко", - добавил он.

Как известно, выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сальвини гневно высказался об Евросоюзе, назвав его грязью. Скандальный чиновник повторил угрозы прекратить финансирование бюджета ЕС.

Также министр заявил, что санкции против России могут быть отменены в мае 2019 года.

Персона
Маттео Сальвини
Место
Италия
Объект
Европейская Комиссия
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
У путина оказывается столько друзей... А у пети кто в друзьях?
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0
2
Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Маймунов Арсен, Все кроме пидарасов)))
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2
0
Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
)))
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2
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