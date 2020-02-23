В Италии из-за резкого роста количества зараженных китайским коронавирусом COVID-19 власти ограничили свободу передвижения в стране.

Запрет в частности касается 11 муниципалитетов, а тем, кто нарушит, грозит 3 года тюрьмы. Об этом сообщает Agenzia Italia.

Отмечается, что болезнь быстро распространяется северными регионами. По состоянию на 23 февраля известно как минимум о 79 зараженных новым вирусом в пяти из них. Так, 54 человека заболели в Ломбардии, 17 – в Венето, по 2 в Эмилии-Романьи и Лацио, а также еще один в Пьемонте.

В Италии ограничили передвижение из-за увеличения количества больных коронавирусом

По данным руководителя Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, сейчас в стране госпитализированы 33 человека с симптомами коронавируса, из них 18 – в реанимации. Кроме этого, в домашней изоляции находятся еще 11 человек. Также известно о 2 летальных случаях.

В связи с ростом количества зараженных коронавирусом правительство Италии и ввело ограничение передвижения в этих регионах страны.

В частности гражданам запретили покидать свои муниципалитеты, и въезд в них тоже закрыт. Ко всему прочему там отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.

За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года лишения свободы.

Вспышка коронавируса в Италии t.me/rian_ru/20346

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Италии зафиксировали 50 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19. Все они – на севере страны.

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