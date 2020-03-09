Италия — лидер по смертности: коронавирусом заражены 110 000 человек в мире

По состоянию на утро понедельника, 9 марта, в мире коронавирусом заражены уже 110 041 человек. Италия стала лидером по смертности из-за COVID-19.

Там инфицированы 7 375 человек, из них 366 погибли. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения заболевания Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США.

Число погибших резко выросло со 154 до 366 в воскресенье, 8 марта.

Коронавирус DW

На втором месте по уровню смертности от коронавируса находятся США – из 472 зараженных скончались уже 19 человек (4,03%). Китай остается на третьем месте, из 80 735 инфицированных умерли 3,83%. На четвертом месте по смертности от язаболевания – Иран, там скончались 366 человек (3,83%), заражены 6 566.

Всего с начала вспышки китайского коронавируса в мире скончались 3 825 человек. При этом 61 982 зараженных удалось вылечить.

Карта распространения вируса

При этом на данный момент распространение вируса начало замедляться. Об этом свидетельствует наименьшее число новых случаев заражения за сутки с января в Китае, пишет ВВС.

В субботу там было зафиксировано 40 новых случаев заражения – это почти в два раза меньше, чем в пятницу. Из них 27 инфицированных умерли – это также самый низкий показатель за более чем месяц, все они ограничены городом Ухань, где появился вирус.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 8 марта случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы в 26 странах Европейского Союза. Там осталась одна страна, в которую не добрался вирус

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