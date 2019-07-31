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Истребители Британии "сцепились" в небе с самолетом Путина: все детали

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Истребителям Королевских военно-воздушных сил Великобритании пришлось сопровождать российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании. Уточняется, что инцидент произошел 28 июля.

В частности, известно, что несколько британских истребителей Eurofighter Typhoon взлетели с авиабазы "Эмари" в Эстонии для идентификации воздушного судна, которое осуществляло полет вблизи границ воздушного пространства НАТО.

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Ил-76

Ил-76

"Вестник Кавказа"

Данная процедура является стандартной для стран-членов НАТО, отметили в британском оборонном ведомстве.

"Это обычная миссия НАТО для самолетов Typhoon, которая подтверждает, что Великобритания работает в партнерстве с Эстонией", — сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливии во время ракетного обстрела уничтожили два военно-транспортных самолета Ил-76, предположительно принадлежавших частной украинской компании.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Великобритания
Тег
НАТО
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