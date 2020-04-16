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16 апреля • обновлено в 08:03
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Истребитель РФ устроил опасную стычку с самолетом США над морем

1.7т
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Российский истребитель Су-35в среду, 15 апреля, проделал маневр в 8 метрах перед американским патрульным самолетом P-8A Poseidon, что в США сочли опасным жестом со стороны РФ.

Подробности инцидента сообщили в пресс-релизе Шестого флота ВМС США. "Стычка" произошла в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

"Мы определили эту встречу как небезопасную, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии 25 футов непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолета, в результате чего пилоты и экипаж подверглись риску", – сказано в релизе.

Истребитель РФ устроил опасную стычку с самолетом США над морем

Истребитель РФ устроил опасную стычку с самолетом США над морем

weapon.temadnya.com

Экипаж американского самолета после встречи с Су-35 пожаловался на волну турбулентности. Перехват длился около 42 минут.

"Это взаимодействие было безответственным. Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над открытым морем (INCSEA). Небезопасные действия повышают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе. Американские самолеты работали в соответствии с международным правом и не провоцировали эту российскую активность", – добавили во флоте.

В Минобороны России традиционно комментировать инцидент не стали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США и Канада перехватили российские разведывательные самолеты Ту-142 в небе вблизи Аляски.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
скот украинский....ты забыл Иловайск.....готовь свою украинскую дупу для русского куя
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