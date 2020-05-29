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29 мая • обновлено в 20:42
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Исторический запуск Crew Dragon снова могут отменить: названо самое благоприятное время

1.2т
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Новая попытка запуска космического корабля Crew Dragon компании SpaceX может не состоятся ни 30, ни 31 мая.

Это связано с продолжающимися в районе космодрома проливными дождями и кучево-дождевыми облаками, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на метеопрогноз ВВС США.

Исторический запуск Crew Dragon снова могут отменить: названо самое благоприятное время

Повторная попытка запустить космический корабль запланирована на 30 мая, однако ее вероятность составляет 50%.

Третья попытка запланирована на 31 мая. Согласно прогнозу 45-й авиационной эскадрильи Космического командования ВВС США, которая обслуживает космодром на мысе Канаверал в штате Флорида, в воскресенье погода будет благоприятствовать проведению старта только на 60%.

Наиболее благоприятной для запуска может быть погода в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за погодных условий первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был состояться 27 мая в 23:33, отменили. Его перенесли на другую дату – 30 мая на 22:22.

В сети сразу же начали шутить по поводу несостоявшегося старта.

Напомним, что SpaceX впервые отправит в космос корабль с людьми на борту и впервые с 2011 года людей к Международной космической станции отправят не на российском "Союзе".

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
космос SpaceX
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