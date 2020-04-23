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23 апреля • обновлено в 08:55
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Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение: COVID-19 больны более 200 тысяч

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Испания в среду, 22 апреля, уже в третий раз продлила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

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На заседании парламента 269 депутатов проголосовали за, против – 60, воздержались – 16. Большинство народных избранников следили за заседанием и голосовали онлайн, в зале конгресса присутствовали лишь несколько десятков человек, передает CNN.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что его правительство внедряет систему контроля для туристов, чтобы избежать большего количества заболевших.

Педро Санчес в парламенте

Педро Санчес в парламенте

CNN

Глава правительства сообщил, что новое, продленное чрезвычайное положение будет отличаться от предыдущего, поскольку некоторые ограничения будут поэтапно остановлены в зависимости от эволюции вируса.

Испания продлила чрезвычайное положение

Испания продлила чрезвычайное положение

yenicag.ru

Предварительное смягчения карантина в Испании уже согласовано. После недель дома с 26 апреля детям будет разрешено выходить из дома на прогулку. Окончательное смягчение карантина начнется во второй половине мая.

Чрезвычайное положение в Испании впервые было введено в действие 14 марта. Испания занимает второе место в мире по количеству случаев COVID-19, в стране введено самые строгие в Европе ограничения на передвижение.

Испания продлила чрезвычайное положение: COVID-19 больны более 200 тысяч

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании заявили, что откроют границы для иностранных туристов не раньше лета 2021 года.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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