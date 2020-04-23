Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение: COVID-19 больны более 200 тысяч

Испания в среду, 22 апреля, уже в третий раз продлила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
На заседании парламента 269 депутатов проголосовали за, против – 60, воздержались – 16. Большинство народных избранников следили за заседанием и голосовали онлайн, в зале конгресса присутствовали лишь несколько десятков человек, передает CNN.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что его правительство внедряет систему контроля для туристов, чтобы избежать большего количества заболевших.
Педро Санчес в парламенте
CNN
Глава правительства сообщил, что новое, продленное чрезвычайное положение будет отличаться от предыдущего, поскольку некоторые ограничения будут поэтапно остановлены в зависимости от эволюции вируса.
Испания продлила чрезвычайное положение
yenicag.ru
Предварительное смягчения карантина в Испании уже согласовано. После недель дома с 26 апреля детям будет разрешено выходить из дома на прогулку. Окончательное смягчение карантина начнется во второй половине мая.
Чрезвычайное положение в Испании впервые было введено в действие 14 марта. Испания занимает второе место в мире по количеству случаев COVID-19, в стране введено самые строгие в Европе ограничения на передвижение.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании заявили, что откроют границы для иностранных туристов не раньше лета 2021 года.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.