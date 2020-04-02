Испания побила антирекорд по количеству погибших из-за COVID-19: почти тысяча за сутки

В Испании за сутки от коронавируса COVID-19 умерло рекордное количество человек – 950.

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Всего число жертв болезни составило 10 003 человека, передает Daily Mail.

Всего по состоянию на 2 апреля в стране заражены более 110 тысяч человек, при этом почти 73,5 тысячи пациентов проходят лечение и выздоровели 26 743 .

Эпидемия COVID-19

Но из-за скачка смертности от COVID-19 парламент продлил чрезвычайное положение в стране до 11 апреля.

Министр здравоохранения Сальвадор Элла объявил, что страна достигла пика кривой заражения, и в то же время предупредил о "многих трудных неделях впереди"

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирусом заразились по всему миру уже более 935 тысяч человек.

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