Искромсал ножом: кровавое убийство в Москве попало на видео. 18+

Утром в субботу, 20 октября, на Азовской улице Москвы в результате бытового конфликта мужчина жестоко зарезал своего знакомого.

Убийство зафиксировала камера наблюдения, установленная возле подъезда, где и произошло преступление.

На кадрах видно, как двое мужчин разговаривали, сидя на скамейке у дома. Беседа становилась все агрессивнее. В результате один из них нанес своей жертве множество ударов ножом - сначала в спину, а затем в живот.

После этого преступник покинул место происшествия, оставив мужчину умирать на скамье.

По данным СМИ, убийца и его жертва вместе снимали трехкомнатную квартиру, где кроме них проживали еще три женщины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее камера наблюдения в центре Ивано-Франковска зафиксировала, как известный в Украине блогер напал на девушку. Пользователей сети разозлил поступок мужчины, они требуют для него соответствующего наказания.