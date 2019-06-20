Мировая война из-за нефти? Чем грозит схватка США и Ирана

Между Ираном и США снова обострение. После загадочного подрыва танкеров в Оманском заливе, стороны угрожают новым ядерным конфликтом.

На этом фоне растет цена на нефть и бензин, что прямо может “ударить” по мировой экономике.

Может ли начаться новая война на Ближнем Востоке и как отреагирует на нее мир – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Отношения между Ираном и США снова обострились. Всему виной подрывы двух танкеров с нефтью в Оманском заливе. На фоне конфликта возросла цена нефть;

В Вашингтоне обвиняют Тегеран в диверсии. Требуют наказать виновных, а также усилить изоляцию страны на международном нефтерынке;

В Иране наоборот, готовы улучшать собственные разработки в сфере ядерной энергетики. Там ищут союзников в Азии и России. Более того, в четверг, 20 июня, Иран заявил об уничтожении американского беспилотника;

Вероятно, до масштабной войны на Ближнем Востоке все же не дойдет. Стороны скорее готовят почву к переговорам;

Иран выдвинул ядерный ультиматум

Заметное ухудшение отношений между Ираном и США наблюдается последние несколько месяцев. Такое обострение произошло на фоне выхода американской стороны в одностороннем порядке из ядерного соглашения с Ираном еще в мае 2018 года.

К тому же, осенью 2018 года Вашингтон возобновил санкции против Тегерана, а также запретил покупать иранскую нефть и своим союзникам под угрозой встречных санкций. Исключение было сделано для 8 стран лишь на несколько месяцев и крайний срок был пройден 2 мая 2019.

Нефтяное эмбарго существенно ударило по экономике Ирана, ситуация в двусторонних отношениях накалилась. В Вашингтоне признали Корпус стражей исламской революции (КСИР), который оказывает силовую поддержку властям Ирана, международной террористической организацией. В ответ Тегеран объявил террористами Вооруженные силы США.

Команда Дональда Трампа и вовсе начала резко повышать ставки, усиливая военную мощь в регионе.

"Штаты направляют ударную группу ВМС США и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США, чтобы послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму", – заявил ранее советник президента Джон Болтон.

Очередная фаза обострения началась в середине июня. В Оманском заливе внезапно загорелись несколько танкеров с нефтью. По одной из версий, два судна успели распространить сигнал бедствия из-за нападения и эвакуироваться, после их обстреляли торпедами.

Горящий танкер в Оманском заливе RTVI

Горящий танкер в Оманском заливе

Ожидаемо стороны обвинили друг друга в диверсии. На стороне Вашингтона выступил Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Он также призвал мировое сообщество повлиять на Тегеран и остановить агрессию.

Иран же официально объявил, что страна скоро превысит ограничения на ядерное топливо, установленные Совместным всеобъемлющем планом действий (СВПД). Представитель Иранской организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран планирует повысить уровень обогащения урана до 20% для использования в своих реакторах.

Данный показатель превышает норму, установленную СВПД. Так, ядерное соглашение ограничивает уровень обогащения до 3,67%. В то же время днем ранее, 16 июня, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты могут еще больше ужесточить санкции против Ирана в ответ на любые шаги по наращиванию ядерного запаса.

Масла в огонь подлило еще и заявление Ирана об уничтожении американского беспилотника.

Будет ли война и что с нефтью?

Наращивание военного контингента США вокруг Ирана практика отнюдь не новая. Правда, в этот раз, по крайней мере на данном этапе, говорить о подготовке к полномасштабной войне не стоит. И.о. министра обороны США Патрик Шенаген распорядился направить дополнительно около 1 тыс. военных в оборонных целях. Это выглядит чисто символическим шагов на фоне обострения в Оманском заливе.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса уверен, Штаты, Израиль и другие региональные игроки использовали взрывы в Оманском заливе для правильной картинки в СМИ.

“Каждая сторона использовала конфликт в свою пользу, поэтому не думаю, что из этого будет что-то серьезное. В США, к примеру, в очередной раз показали, что Иран – это практически мировое зло, которое нужно приструнить. Другие игроки подключились к этой сюжетной линии. Судя по всему частично конфликт был направлен и на политиков в Берлине, Париже, Анкаре и Токио. Именно эти силы все еще поддерживают Тегеран и не дают полностью его изолировать. Мол, из-за политики Ирана регион стал опасным”, – пояснил OBOZREVATEL Куса.

Дональд Трамп и Хасан Рухани

В этом контексте стороны скорее готовятся к более серьезным переговорам. К примеру, Telegram-канал, близкий к Администрации президента России, прямо пишет о подготовке “большой сделки” на ближнем востоке. Такой комментарий был оставлен под сообщением о встрече секретаря российского СНБО Николая Патрушева с советником президента США Болтоном и главой Совета по нацбезопасности Израиля Бен-Шабатом 24-25 июня.

Возможно, президент Дональд Трамп изначально планировал сделать с Ираном все то же самое, что ранее и с Северной Кореей. Накалить ситуацию до предела, а затем призвать стороны к переговорам. Подписать новое соглашение и выйти победителем из ситуации, добавив себе очки перед президентскими выборами в 2020 году.

“Как мне кажется, в Белом Доме сейчас нет единой позиции по конфликту с Ираном. Исключать ничего нельзя, но не уверен, что дело дойдет до войны. Трамп – бизнесмен и война ему не нужна. Его стихия – переговоры, война же вещь сложная, а также неуправляемая. С другой стороны, у него в Администрации есть достаточное количество “ястребов”, которые считают по-другому. Мол, Тегеран нужно давить до конца. Тем более, что от конфликта в Персидском заливе выиграть могут крупные нефтяные компании США, России и ряда других стран”, – подчеркнул Куса.

Потенциально масштабный конфликт в Иране существенно увеличат цену на нефть. Правда, это произойдет в том случае, если военные действия затронут весь Оманский залив, Суэцкий канал и другие регионы. Или в том случае, если атаки на иностранные танкеры продолжатся и далее.

Еще один возможный вариант – радикальный ответ от Ирана. Тегеран способен нанести сокрушительный удар и на какое-то время сократить предложение нефти на мировом рынке на 30%. Для этого им достаточно перекрыть движение через Ормузский пролив. Он соединяет Оманский и Персидский заливы.

Одно побережье принадлежит Ирану, другое – ОАЭ. При таком развитии событий пострадают страны, которые сейчас транспортируют свои энергоресурсы через Ормузский пролив – Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ.

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