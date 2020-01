Иран восстал против США из-за убийства Сулеймани: фото и видео массовых протестов

В столице Ирана Тегеране в пятницу, 3 января, устроили антиамериканский протест из-за убийства генерала Касема Сулеймани.

На улицы вышли десятки тысяч человек, сообщает Al Jazeera (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Протестующие скандировали "Смерть Америке!" и держали плакаты с изображением убитого командира. Подобные демонстрации также устроили в городах Арак, Боджнурд, Хамедан, Хормозган, Санандадж, Семнан, Шираз и Йезд.

Иран восстал против США из-за убийства Сулеймани Al Jazeera News

Протестующие поддержали заявление второго лидера Ирана Али Хаменеи, который ранее пообещал отомстить в ответ на действия американских военных.

🛑The Assassination Of #Iranian General #Soleimani will Unite the #Iranian people, Thousands protest in Iran Against this Assassination pic.twitter.com/znFCzJfASq — marshall (@Marshall_H15) January 3, 2020

В Иране неспокойно pic.twitter.com/NaOJSytC2i — распад и неуважение (@VictorKvert2008) January 3, 2020

Watch: Thousands protest in Iran after U.S. strike kills top Iranian general Qasem Soleimani https://t.co/nqO9ExWdjB pic.twitter.com/9JzTEvdlVO — TIME (@TIME) January 3, 2020

Mike Pompeo: “People not only in Iraq, but in Iran, will view the American action last night as giving them freedom.”pic.twitter.com/KNJW72MGsb — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) January 3, 2020

Right now in Iran:



Massive protests against the United States.



Now even if the leadership wants to avoid war, they will feel immense pressure to act.



Just weeks ago the people of Iran were protesting for Democracy, but Trump changed that.pic.twitter.com/EGvpdpRn7V — Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 3, 2020

Thousands of people took to the streets in Iran to protest against the death of Iranian general Qassem Soleimani in a U.S. airstrike. https://t.co/bBPtzHn72E pic.twitter.com/TxhHKkMugG — ABC News (@ABC) January 3, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

США убили Сулеймани ракетным ударом.

Трамп заявил, что Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Также в сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту генерала Сулеймани. Кадры были сняты спустя всего несколько минут после удара США.

Командующий иранским спецподразделением "аль-Кудс" Исмаил Кани пообещал жестоко отомстить США.

В свою очередь США решили отправить 3 тысячи военных на Ближний Восток, они останутся там на два месяца.

