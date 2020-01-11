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11 января • обновлено в 17:20
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Иран сбил украинский самолет: место падения Boeing 737 сняли с воздуха. Видео

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Место падения самолета украинской компании МАУ, который сбили ракетой вблизи Тегерана (Иран) утром 8 января, показали из воздуха.

Соответствующее видео 10 января появилось на YouTube-канале иорданского издания Al Hadath (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

В описании к ролику сказано: "Новые кадры. Воздушная съемка места с катастрофы украинского самолета в Иране". Когда именно было снято видео, не сообщается.

Место падения украинского пассажирского самолета

Место падения украинского пассажирского самолета

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
Теги
видео МАУ разбился самолет
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