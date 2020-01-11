Иран сбил украинский самолет: место падения Boeing 737 сняли с воздуха. Видео

Место падения самолета украинской компании МАУ, который сбили ракетой вблизи Тегерана (Иран) утром 8 января, показали из воздуха.

Соответствующее видео 10 января появилось на YouTube-канале иорданского издания Al Hadath (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

В описании к ролику сказано: "Новые кадры. Воздушная съемка места с катастрофы украинского самолета в Иране". Когда именно было снято видео, не сообщается.

Место падения украинского пассажирского самолета Коллаж

Как писал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Хасан Роухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.

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