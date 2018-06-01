"Иначе РФ мало не покажется": Лукашенко выступил за Украину в НАТО

Вступление Украины в НАТО станет позитивным фактом и для России, и для Беларуси.

Об этом президент РБ Александр Лукашенко заявил 1 июня, передает "Белта".

По его словам, в настоящее время в этом вопросе есть некоторая неопределенность.

"Если Украина будет в НАТО — другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация — еще более сложная", — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что говорит россиянам, "которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки".

"Вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным", — считает Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил РФ в разжигании истерии