Импичмент Трампа: президенту США официально озвучили обвинения

В Палате представителей Конгресса США подали проект обвинительного заключения в рамках расследования возможного импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает The Hill. Демократы подчеркнули, что "никто, даже президент, не может быть выше закона".

"Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США представляет две статьи обвинения в рамках импичмента. Первая статья – злоупотребление властью. Вторая статья – создание препятствий работе Конгресса", – заявил глава комитета Джерролд Надлер на специальной пресс-конференции.

Трампу официально предъявили обвинения из-за Украины ТАСС

Отметим, демократы придерживаются мнения, что Трамп ставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности США, оказывая давление на Украину для расследования против своих политических конкурентов.

"Мы сегодня стоим здесь, потому что постоянное злоупотребление президентом своими полномочиями не оставило нам никакого выбора. Бездействие сделало бы нас соучастниками злоупотребления президентом своей высокой должностью, доверием общественности и нашей национальной безопасностью", – сказал руководитель комитета по вопросам разведки Адам Шифф.

Трампу официально предъявили обвинения из-за Украины

После объявления статей на этой неделе за их утверждение будет голосовать комитет по вопросам судебной власти, а на следующей неделе ожидается голосование в Палате представителей, где демократы имеют большинство.

В случае импичмента Трамп станет третьим президентом, который подвергся такой процедуре.

Трампу официально предъявили обвинения из-за Украины delo.ua

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